Honda CRF 450XR Dual e Supermoto

La Honda CRF 450 XR dimostra che l’enduro può essere patrimonio di tutti e non solo di piloti professionisti super allenati. La XR nasce con questo intento: prende tutto il buono di cui dispone, e la sigla CRF non lascia dubbi, e con malizia tecnica riscrive alcuni dei parametri fondamentali.

Come da tradizione il telaio scatolato in alluminio della Honda CRF 450XR sposa il comparto sospensioni della Showa con forcella da 49 mm e mono ammortizzatore con leveraggio Pro-Link completamente regolabile. Ruota da 21 pollici all’anteriore e da 18 pollici dietro con impianto frenante anteriore a margherita di 260 mm e pinza a doppio pistoncino, posteriormente disco di 240 mm.

ENDURO PER TUTTI

La scheda tecnica ricalca le specifiche della categoria con il peso contenuto in 129,8 kg con il serbatoio in titanio da 7,6 litri pieno e la sella che rimane giustamente alta 940 mm da terra. Un peso giustificato dall’introduzione di tutti gli accessori omologati per l’utilizzo su strada, un diverso generatore con capacità maggiorata e un albero motore più pesante.

NON STRAPPA LE BRACCIA



È il nuovo albero motore della Honda CRF 450XR a rivestire un ruolo fondamentale nella guida: l’aumento della massa genera un’inerzia maggiore del 13%, che contribuisce a rendere la guida più morbida e meno esplosiva in condizioni di bassa aderenza, nonostante la potenza del monocilindrico con distribuzione Unicam sia di 43 cavalli. Il cambio è ora a sei rapporti e il pistone utilizza la tre fasce contro la singola: una soluzione che garantisce maggior durata, al punto che il primo intervento di manutenzione principale è previsto a 30mila chilometri, il cambio olio e filtro ogni 1.000 chilometri. Di serie ci sono piastra paramotore e impianto luci full LED.

RUOTE DA 17″ PER L’ASFALTO

Dalla versione Dual della Honda CRF 450XR alla supermoto il passo è breve. Honda ha deciso di lanciare in contemporanea l’allestimento dedicato all’asfalto, e volendo all’uso quotidiano. Le differenze con la versione enduro riguardano i cerchi ruota, che passano alla misura convenzionale di 17 pollici, e le quote principali: altezza sella di 890 mm, luce a terra di 265 mm e peso di 134,8 kg.

Le specifiche del motard e le diverse velocità portano all’introduzione dell’impianto frenante della Brembo con disco anteriore di 320 mm. Tra gli accessori più interessanti figura il terminale di scarico della Termignoni.