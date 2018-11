Benelli Leoncino 800, pronto a ruggire

Accanto alle novità di prodotto Benelli presenta a EICMA 2018 una concept bike che desta molta curiosità. Si tratta della Leoncino 800, che porta in un segmento superiore la formula che tanto successo sta ottenendo con il Leoncino 500.

La Leoncino 800 abbina una linea di gusto vagamente rétro alla base meccanica della 752S. Il nuovo bicilindrico frontemarcia da 77 cv è quindi assoluto protagonista della scena sotto un serbatoio ingobbito. Quest’ultimo è in contrasto con un codino minimalista e slanciato. Tra gli altri segni particolari spiccano le ruote a raggi con pneumatici leggermente tassellati e la forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50 mm. Completa il quadro l’impianto frenante Brembo, con pinze ad attacco radiale e dichi anteriori da 320 mm.

Non serve certo avere la sfera di cristallo per ipotizzare che moto arriverà davvero in listino e che tornerà l’anno prossimo sulla passerella del Salone di Milano in veste definitiva.