Honda CBR1000RR 2019, elettronica evoluta

Profondamente rinnovata nel 2017, la Honda CBR1000RR Fireblade e Fireblade SP ha ricevuto importanti aggiornamenti all’elettronica per il 2019, per essere più competitiva nella guida in pista. Il pacchetto meccanico rimane confermato: il modello base adotta sospensioni Showa e pesa 196 kg con il pieno, la versione SP invece ha sospensioni Öhlins semi-attive. Entrambe sfruttano un 4 cilindri in linea da 192 cv a 13.000 giri e grazie alla piattaforma inerziale (IMU) collegata alla centralina e al comando gas elettronico (TBW), tre Riding Mode predefiniti e due personalizzabili modificano le tarature dei diversi parametri (mappa motore, taratura sospensioni, ecc.).

QUESTIONE DI ELETTRONICA

Novità elettroniche: le Honda CBR1000RR del 2019 sfruttano un controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) più preciso e puntuale nella guida sportiva. Questo è possibile perché il nuovo software tiene conto della diversa impronta a terra dello pneumatico posteriore all’aumentare dell’angolo di piega.

Non è tutto: sulle Honda CBR1000RR 2019 è migliorato anche l’intervento dell’antiwheelie, perché ora è svincolato dal livello di HSTC impostato e può essere regolato separatamente. Infine, è stata modificata la risposta dell’acceleratore TBWsu due fronti. In staccata, si passa dal gas aperto al gas chiuso in poco tempo: per massimizzare la decelerazione, il tempo richiesto per far scendere di giri il motore da “tutto aperto” a “tutto chiuso” è stato ridotto del 45%. Non solo in frenata: la risposta dell’acceleratore è stata oggetto di un fine tuning sulle base delle richieste dei piloti, per rendere il comando più naturale quando si riprende in mano il gas in uscita di curva, fase che come segnalato nella nostra comparativa non era il punto forte della 1000 di Casa Honda. Infine, è stato alzata la soglia di intervento dell’ABS nei Riding Mode più sportivi.