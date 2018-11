MV Agusta Superveloce 800, il concept

Dopo il lancio della sorprendente Brutale 1000 Serie Oro, MV Agusta stupisce ancora con un concept destinato a entrare in produzione entro la metà del prossimo anno. Si chiama Superveloce 800 ed è certamente uno dei modelli più originali e affascinanti della recente storia MV.

Suggestioni vintage

La base tecnica, ossia il motore tre cilindri, la ciclistica e i freni, arriva dalla F3 800, la supersportiva che ha saputo distinguersi grazie alla notevole efficacia di guida, incentrata sul mix tra agilità e potenza. Le sovrastrutture, però, sono del tutto inedite: realizzate in fibra di carbonio, propongono suggestioni anni Settanta – emblematici il plexiglas e la protezione del gruppo ottico anteriore, entrambi gialli – ma guardano chiaramente ai modelli che hanno fatto la storia del marchio. Emozionante, ad esempio, il richiamo al passato nei terminali di scarico asimmetrici, due a destra e uno a sinistra. Il cupolino è tondeggiante, disegnato interno al faro circolare, che racchiude un prezioso elemento poliellissoidale full LED bi-funzione. Le luci di posizione anteriori sono integrate nella compatta strumentazione. LED per il gruppo ottico posteriore, anch’esso circolare, a suggellare un codino molto essenziale e che sarà possibile trasformare da monoposto a biposto.

Ancora più potenza

Torniamo alla tecnica: il motore sarà rimappato per ottenere prestazioni superiori e sfrutterà un impianto di scarico del tutto nuovo. La posizione di guida e le quote di sella, manubrio e pedane restano quelle della F3 800, indiscutibilmente racing. Non sarà comoda, quindi, questa elegantissima Superveloce, che però potrà contare sulle pedane regolabili, sulla strumentazione TFT con grafica dedicata e su una serie di dettagli estremamente curati, come il tappo del serbatoio disegnato ad hoc e la cinghia in cuoio per ancorare il serbatoio al telaio: un tocco vintage di valore prettamente estetico ma molto in linea con la moto.

La nuova MV Agusta Superveloce 800 entrerà in produzione nella sua veste tecnica ed estetica definitiva presumibilmente nel corso del 2019. Il prezzo non è ancora noto.