Yamaha nuova gamma XMAX Iron Max Special Edition

La fortunata famiglia degli scooter Yamaha XMAX, composta da 125, 300 e 400 – oltre 370.000 unità vendute dal 2005 – guarda all’imminente futuro con un nuovo, ricco allestimento. Si chiama Iron MAX e propone numerosi arricchimenti della dotazione. Si parte con il nuovo disegno della sella, dotata di schienale integrato per il passeggero; a ergonomia e ricerca estetica guardano le pedane pilota in alluminio. Il profilo cromato del tachimetro e la lente fumé del gruppo ottico posteriore sono dettagli che impreziosiscono la serie IRON MAX, al pari degli inserti in pelle sul retroscudo. Nuovi loghi valorizzano l’inedita colorazione Sword Grey della carenatura.

Tra le apprezzate caratteristiche della gamma Yamaha XMAX ricordiamo l’accensione senza chiave con Smark Key, il vano sottosella per due caschi integrali, il controllo di trazione e il motore Euro 4 raffreddato a liquido.