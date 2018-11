Yamaha 3CT, il tre ruote di mezzo

La sfida della mobilità si gioca anche sul terreno dei tre ruote, un segmento su cui Yamaha sta puntando con decisione. Si inserisce nel trend il prototipo 3CT, presentato all’EICMA 2018 in vista della presumibile produzione il prossimo anno.

Più potenza, grazie

Yamaha ha già in listino una coppia di scooter a tre ruote, apprezzati dal pubblico per la loro leggerezza, soprattutto in mercati particolarmente sensibili alla sicurezza come la Francia. La coppia è formata dalle due versioni del Tricity, nelle cilindrate 125 e 155 . Il concept presentato all’EICMA è destinato ad ampliare l’offerta, offrendo maggiore versatilità grazie al motore monocilindrico 300 già protagonista sull’X-MAX e forte di prestazioni interessanti con i suoi 28 cv di potenza.

Pacchetto tecnico completo

I contenuti tecnici del tre ruote Yamaha 3CT sono particolarmente interessanti. E’ equipaggiato, infatti, con il sistema Tilt Lock Assist, per fermare lo scooter in posizione verticale nelle soste al semaforo, senza però bloccare la sospensione anteriore come avviene su alcuni modelli della concorrenza. La resa estetica è impreziosita dalla verniciatura metallizzata della carrozzeria, che crea un piacevole contrasto con i numerosi dettagli meccanici blu. La sella è stampata in 3D.