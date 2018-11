Ducati Monster 821 Stealth

25 years old



Era il 1992 quando Ducati presentò al mondo intero la prima Monster, una moto geniale, del tutto fuori degli schemi dei tempi, capace di essere d’ispirazione per tutte le future generazioni di naked. Essenziale, provocante, con un motore potente e una ciclistica svelta e leggera, allora fu una vera e propria rivoluzione. Nel 2018 a 25 anni esatti di distanza, è arrivata la nuova Ducati Monster 821, aggiornata nel look e nell’equipaggiamento di serie, che per il 2019 sarà disponibile in una versione ancora più ricca.

Basi valide



Per chi non ricorda, la Ducati Monster 821 ha una meccanica semplice ma efficace: il telaio a traliccio sfrutta il motore come elemento portante. Il bicilindrico è il Testastretta 11° raffreddato a liquido da 821 cc: 109 cv di potenza a 9.250 giri. Il pacchetto elettronico comprende tre Riding Mode (Urban, Touring e Sport), a loro volta personalizzabili in numerosi parametri, tra cui il livello d’intervento del DTC (Ducati Traction Control, 8 livelli) e dell’ABS (Bosch 9.1MP). La nuova versione si chiama Stealth e rispetto alla standard ha una forcella Kayaba regolabile, il cupolino e il quickshifter up&down offerto di serie. Disponibile nell’unica colorazione nero opaco.