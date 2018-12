Moto, le idee regalo per il Natale 2018

World Superbike 2018-2019



Realizzato in collaborazione con Dorna WSBK Organization il volume racconta le tredici tappe di una stagione che ha visto trionfare, con il quarto titolo mondiale consecutivo, Jonathan Rea. Ma non solo… raccoglie anche le analisi dettagliate delle gare WorldSSP, WorldSSP300 e STK1000, oltre a approfondimenti relativi ai costruttori, foto esclusive e sezioni dedicate alla storia di questa disciplina e ai suoi campioni. Autore: Michael Hill; pagine: 176; edizioni: Giorgio Nada Editore. Il libro è disponibile anche in lingua inglese. 21,25 euro prezzo on line sul sito giorgionadaeditore.it



Protezione Hevik H-Belt



Linee eleganti e utilità garantita si combinano nella nuova cintura lombare firmata Hevik. Realizzata in poliestere (100%), si caratterizza per la doppia regolazione a strappo e l’interno in tessuto mesh, per assicurare ventilazione e la giusta dose di aderenza al corpo senza costringerlo. Disponibile nel colore nero e nelle taglie M1, M2, M3. Per info: hevik.it



Portachiavi da parete Vespa



Piaggio propone un oggetto dal tocco vintage, ideale per trasformare una parete anonima in una parete da ammirare. Costruito in metallo con la sagoma ispirata alla Vespa 125 degli anni ’50/’60, il portachiavi da parete è colorato con vernice blu che promette di durare nel tempo. Per info: piaggiogroup.com



Collezione Harley-Davidson “Holiday”



Scatto di gruppo per alcuni capi che il marchio di Milwaukee ha selezionato come strenne natalizie. Dall’abbigliamento agli accessori le idee regalo caratterizzate dall’inconfondibile stile H-D sono davvero molte. Come fare per averle? Semplice, si possono trovare sul sito dedicato oppure presso le concessionarie ufficiali H-D (cerca quiquella più vicina a te).



Set di sacche Oxford Aqua-D



Oxford propone tre sacche in resistente e leggero nylon, dotate di cuciture nastrate per offrire impermeabilità e protezione dalla polvere. Trovano posto all’interno della maggior parte delle valigie laterali, top case e borse moto in genere, mantenendo asciutto l’interno. Disponibili in tre differenti capacità: 5, 7 e 12 litri. Le Aqua-D sono distribuite da bergamaschi.it



Paramani Kappa



Freddo sotto controllo con il paramani in nylon 840D impermeabilizzato proposto da Kappa. L’interno è rivestito da una fodera con inserti in pelliccia sintetica, che tengono calde le dita in ogni condizione meteo. Il paramani è universale, si adatta infatti a ogni tipo di manubrio e specchietto retrovisore. La struttura è piuttosto rigida, a garanzia di una più facile e veloce accessibilità delle mani. Per info: kappamoto.com



Borsa portacasco Ducati Short Track



La borsa portacasco Short Track, con esterno in ecopelle e morbido rivestimento interno, è perfetta per custodire il casco omonimo e per mostrare la propria appartenenza all’universo Ducati Scrambler. La borsa è in vendita sulla nuova piattaforma shop.ducati.com che, oltre a permettere l’acquisto dell’abbigliamento tecnico ufficiale del marchio di Borgo Panigale, si è da poco arricchita di nuovi servizi digitali.



Goggles Ariete Adrenaline Profi Plus e Feather Lite



Dall’ampio catalogo del brand varesino Ariete abbiamo estratto due idee regalo. È rivolta agli appassionati dell’off road la maschera Adrenaline Profi Plus (62 euro). Costruita in poliuretano ha lente chiara in Lexan® ed è stata sottoposta a speciali trattamenti anti-appannamento e anti-graffio. Un design minimalista connota invece il modello a lente sferica e fumé Feather Lite (80 euro), destinato ad arricchire il guardaroba degli amanti delle Modern Classic. Entrambe le proposte si avvalgono di lenti che proteggono dai raggi UV, sono provviste di Sistema di Ventilazione Ariete e di una pratica banda elastica regolabile a doppia fibbia. Per info: ariete.it



Desert boot Tucano Urbano Kent



Per l’autunno-inverno 2018-19, Tucano Urbano lancia sul mercato una nuova collezione di calzature composta da quattro modelli. Tra questi spicca Kent, un desert boot con la caratteristica suola in gomma, disponibile in Dark Sand e Grey. Realizzate in vera pelle, tutte le scarpe della linea sono dotate di membrana 100% impermeabile e traspirante, protezioni nell’area dei malleoli, dettagli rifrangenti e suola antiscivolo. Non manca la certificazione moto CE, 2ª categoria, secondo la direttiva EN1364:2017. Per info: tucanourbano.com



Garage pieghevole Acebikes



Per dimostrare tutte le amorevoli cure che nutrite per la vostra moto non c’è niente di meglio di un rifugio resistente alle intemperie, garantito da cuciture impermeabili, tutto per lei… Ecco che arriva il garage pieghevole Acebikes (distribuito da Louis-Moto), fissato come una tenda e richiudibile attraverso un telaio in tubo d’acciaio. Taglie disponibili: S e M (misure 119x170x302). Per info: acebikes.com



Giacca in pelle Moto Guzzi



La giacca in pelle bovina sottoposta a trattamento stone-washed è la proposta unisex firmata Moto Guzzi. Progettata per l’utilizzo motociclistico è quindi dotata di alloggiamenti per le protezioni in zona spalle e gomiti (incluse) e schiena (optional). Cerniere di regolazione ai fianchi, 4 tasche esterne e inserti rifrangenti 3M sono dettagli che si aggiungono al gilet asportabile imbottito. Per info: motoguzzi.com