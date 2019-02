Super Soco TC-Max, la piccola elettrica

C’è anche lei

La città è un ambiente molto fertile per le due ruote a propulsione elettrica, soprattutto dove è già presente una rete capillare di colonnine di ricarica. Sono in tanti i costruttori che ci credono: non si spiegherebbe altrimenti la ricchezza di proposte a trazione elettrica che sono state esposte all’EICMA 2018. Proposte di cui fa parte la Super Soco TC-Max, una naked ricca di stile e tecnologicamente adeguata. Oggi arriva in veste definitiva e con un prezzo decisamente aggressivo, considerando che si tratta di una moto elettrica.

Che coppia!

La Super Soco TC-Max ha prestazioni paragonabili a una moto 125 cc: se spinta al massimo raggiunge i 100 km/h, mentre la batteria al litio (rimovibile per essere ricaricata in separata sede) garantisce 110 km di autonomia alla velocità media di 45 km/h. Per ricaricarla secondo il costruttore sono richieste 4 ore e mezza. Il motore brushless, che muove la ruota attraverso una cinghia, è capace di 3 kW di potenza (5 kW di picco) e offre ben 170 Nm di coppia (!), tanto da permettere di affrontare salite estremamente ripide, fino al 17%. La Super Soco TC-Max permette di scegliere tra diverse modalità di guida, per massimizzare le prestazioni o l’autonomia.



Piccola piccola

Le dimensioni e soprattutto il peso sono davvero contenuti: appena 89 kg per 1.963 mm di lunghezza. Il telaio è in tubi, con telaietto reggisella smontabile; il monoammortizzatore garantisce progressività grazie all’utilizzo di uno schema Cantilever. Le ruote hanno un diametro di 17”, con la possibilità di scegliere cerchi in lega oppure a raggi. I dischi (uno davanti e uno dietro) hanno un diametro di 240 mm e sfruttano un sistema di frenata combinata. Il prezzo, come anticipato, è uno dei punti forti di questo modello: ci vogliono 4.599 euro per la versione con cerchi in lega, 200 euro in più per avere i cerchi a raggi. Si tratta del prezzo di una 125 a motore termico.