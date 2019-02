Honda CB1000R+ Limited Edition al Motor Bike Expo

Il primo importante appuntamento motociclistico dell’anno è senza dubbio il Motor Bike Expo di Verona (17-20 gennaio). Nata come fiera delle moto custom e della vendita al dettaglio, da qualche anno l’esposizione è presidiata anche dalle aziende motociclistiche ufficiali (Ducati, Triumph, Honda…), segno tangibile della sua florida crescita.







Made in Italy

Ed è proprio alla fiera di Verona che Honda presenterà la CB1000R+ Limited Edition, una special già esposta come concept a EICMA nel 2018 e ora presentata in veste definitiva. È stata realizzata da Honda Italia in soli 350 esemplari per tutta Europa, di cui 200 destinati all’Italia. Richiama a gran voce i gloriosi anni ’70 e lo fa grazie all’iconico logo sul serbatoio e alla speciale livrea tricolore, impreziosita da un trattamento superficiale trasparente.





A ornare il tutto non potevano mancare le numerose componenti in fibra di carbonio e un sofisticato sistema di scarico sdoppiato realizzato da SC-Project in esclusiva per questa moto, non reperibile quindi né come accessorio ufficiale né sul mercato aftermarket. Per chi fosse interessato, la CB1000R+ L.E. è ordinabile e sarà disponibile nelle concessionarie ufficiali da fine febbraio al prezzo di 15.990 euro (900 euro in più rispetto alla CB1000R+ di serie). Per ammirarla dal vivo, invece, toccherà passare dallo stand Honda al MBE, padiglione 5.