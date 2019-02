Aprilia Racers Days 2019, le nuove date

Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, Aprilia ha deciso di replicare i Racers Days anche per il 2019. Una ghiotta occasione per tutti gli appassionati di provare sui circuiti più belli d’Italia le ammiraglie sportive dell’azienda di Noale. Per quest’anno sono aumentati gli appuntamenti, mentre le moto a disposizione sono le nuovissime Tuono V4 1100 Factory e RSV4 1100 Factory da 217 cv (oltre alla RSV4 RR). Inedite anche le formule: Exclusive Ride e Riding Academy.

Exclusive Ride







La prima formula si chiama l’Exclusive Ride, di fatto dei demo ride particolarmente curati (e a pagamento). Oltre alle moto, nel pacchetto è inclusa la consulenza di tecnici federali FIM, pronti a mostrare le giuste traiettorie e a disposizione per qualunque consiglio. Non mancano box con buffet di benvenuto, box di assistenza tecnica per chiedere suggerimenti e un fisioterapista a cui chiedere consigli sulla preparazione fisica per la guida in circuito. Di seguito le date degli appuntamenti che si terranno da aprile a ottobre e i relativi prezzi.

– lunedì 1 aprile – Imola – 135 € a turno di 20″

– venerdì 5 aprile – Imola – 135 € a turno di 20″

– lunedì 8 aprile – Imola – 135 € a turno di 20″

– venerdì 12 aprile – Imola – 135 € a turno di 20″

– venerdì 19 aprile – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– lunedì 13 maggio – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– venerdì 24 maggio – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– lunedì 27 maggio – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– giovedì 6 giugno – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– martedì 18 giugno – Imola – 135 € a turno di 20″

– giovedì 20 giugno – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– sabato 6 luglio – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– domenica 7 luglio – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– venerdì 19 luglio – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– sabato 20 luglio – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– domenica 21 luglio – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– venerdì 26 luglio – Imola – 135 € a turno di 20″

– lunedì 29 luglio – Imola – 135 € a turno di 20″

– lunedì 5 agosto – Imola – 135€ a turno di 20″

– sabato 7 settembre – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– domenica 8 settembre – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– lunedì 30 settembre – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– sabato 12 ottobre – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– domenica 13 ottobre – Cervesina – 80 € a turno di 15″

– giovedi’ 17 ottobre – Vallelunga – 110 € per due turni di 15″

– martedì 22 ottobre – Imola – 135 € a turno di 20″

– mercoledì 23 ottobre – Imola – 135 € a turno di 20″

Riding Academy







L’altra formula si chiama Riding Academy ed è un programma di corsi di guida, pensato per chi intende migliorare le proprie abilità di guida in pista, in sella alla propria moto oppure da quest’anno anche in sella a una delle nuove V4 messe a disposizione da Aprilia. I corsi sono tenuti da istruttori federali e sono strutturati su due differenti livelli, per adattarsi alle capacità di ciascuno: corso base o il più avanzato corso pro. Ciascun corso si sviluppa nell’arco di una giornata e si conclude con un turno in pista con una delle nuove V4. I gruppi sono formati da 4 allievi e si ha diritto a 6 turni con pista in esclusiva. A disposizione degli iscritti ci sono tutti i servizi previsti per l’Exclusive Ride, con l’aggiunta del pranzo in circuito e l’assicurazione in caso di pioggia. Ecco le date, i circuiti e i prezzi previsti:

– lunedì 1 aprile – Imola – 850 € (con moto Aprilia), 690 € (con moto propria)

– lunedì 8 aprile – Imola – 850 € (con moto Aprilia), 690 € (con moto propria)

– lunedì 13 maggio – Cervesina – 500 € (con moto Aprilia), 390 € (con moto propria)

– giovedì 6 giugno – Cervesina – 500 € (con moto Aprilia), 390 € (con moto propria)

– martedì 18 giugno – Imola – 850 € (con moto Aprilia), 690 € (con moto propria)

– giovedì 20 giugno – Cervesina – 500 € (con moto Aprilia), 390 € (con moto propria)

– venerdì 19 luglio – Cervesina – 500 € (con moto Aprilia), 390 € (con moto propria)

– venerdì 26 luglio – Imola – 850 € (con moto Aprilia), 690 € (con moto propria)

– lunedì 5 agosto – Imola – 850 € (con moto Aprilia), 690 € (con moto propria)

– lunedì 30 settembre – Cervesina – 500 € (con moto Aprilia), 390 € (con moto propria)