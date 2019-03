Yamaha Ténéré 700, il prezzo è sotto i 10.000 euro

Una enduro di mezzo sotto il “muro” dei 10.000 non è cosa da poco: la Casa dei Tre Diapason ha ufficializzato il prezzo della Yamaha Ténéré 700, che costerà solo 9.490 euro f.c. Le moto arriveranno in concessionaria non prima di luglio, ma solo per chi le avrà prenotate online.

Meglio prenotare



Per riservare il proprio esemplare di Ténéré 700 basterà collegarsi al sito dedicato, che sarà operativo a partire dal 27 marzo alle ore 14.00, fino al 31 luglio. La data della prenotazione determinerà la priorità nella consegna. Se invece non si prenota, il prezzo della Yamaha Ténéré 700 si alza fino a 9.790 euro. Non solo, perché così facendo la moto viene consegnata solo dopo gli esemplari ordinati online, e cioè da settembre 2019.

C’è anche depotenziata



Disponibile anche in versione depotenziata a 35 kW, la Yamaha Ténéré 700 è offerta in tre colori: Ceramic Ice, Competition White e Power Black. A spingere, il noto bicilindrico frontemarcia CP2 da 689 cc, accompagnato da sospensioni e ciclistica votate al fuoristrada. Non vediamo l’ora di provarla.