Electra Glide Standard, l’essenza del Touring

Alimentato dal muscoloso Milwaukee-Eight ™ 107, il nuovo Electra Glide Standard è un omaggio all’autentica esperienza Touring di Harley-Davidson. Progettato per il cliente touring tradizionale, è dedicato a chi vuole evadere della routine quotidiana, con un approccio minimalista che contiene gli elementi essenziali per vivere l’esperienza del viaggio, idea chiave nella progettazione dell’Electra Glide Standard.

NOSTALGIA E DETTAGLI SENZA TEMPO





La nuova Harley si caratterizza per gli elementi stilistici essenziali come la carenatura del batwing, le capienti borse laterali e i cerchi in alluminio. Per esprimere l’essenza dell’Electra Standard in Harley si sono concentrati su finiture semplici, senza tempo e fondamentali per la gamma Touring. Il cromo è stato mantenuto per le componenti chiave e abbinato a parti lucide e nere: i coperchi sono rifiniti in cromo per enfatizzare la forma V-Twin del motore Milwaukee-Eight 107 e aggiungono una sfumatura nostalgica su una linea temporale che corre fino al primo Electra Glide.

SOLUZIONI TECNICHE RAFFINATE

Per offrire un’esperienza Touring senza compromessi è stato fatto ricorso a tutte le ultime tecnologie dedicate alla guida e alla maneggevolezza della linea Touring di Harley-Davidson come il cruise control elettronico, gli ammortizzatori posteriori a emulsione regolabili, la forcella da 49 mm a doppia valvola e i freni Brembo Reflex Linked con ABS. L’assenza di infotainment è una scelta precisa, per lasciare il biker libero di concentrarsi sul piacere del viaggio.

CUORE BIG TWIN

Pezzo forte dell’Electra Glide Standard, nonché artefice della sua indole Touring è il motore Milwaukee Eight 107, elegante e moderno ma rispettoso dell’eredità dei precedenti bicilindrici Harley-Davidson. Le prestazioni del Milwaukee Eight si esprimono con una rapida risposta dell’acceleratore e una generosa dose di coppia accompagnate dall’inconfondibile sound del motore Big Twin.

Il nuovo Electra Glide Standard è disponibile nella colorazione Vivid Black, al prezzo consigliato di 25.400 euro.