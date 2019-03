Aprilia RSV4 X 10 anni al top

La facciamo breve: 225 cv e 165 kg di peso; nella gara al record di prestazioni Aprilia vuole essere protagonista e sceglie la sua festa per mostrare tutti i muscoli della RSV4 1100. E il palcoscenico scelto per mostrarli è di quelli importanti.

Se la prima giornata di Aprilia All Stars è stata un successo con oltre 10.000 presenze, la V4 veneta ha diviso il proscenio con tanti piloti che hanno vinto con le moto made in Noale. Giova sempre ricordarlo che Aprilia può vantare ben 54 titoli mondiali e che con le moto venete hanno corso e vinto praticamente tutti i top rider italiani.





La reginetta di giornata è stata comunque la RSV4 1100 Factory (che proveremo domani), la moto di serie più potente mai costruita da Aprilia. Il tempo passa e sono ormai 10 gli anni di carriera della V4 di Noale, un compleanno che Aprilia ha festeggiato con una versione speciale della sua RSV4. La X sfrutta le conoscenze del reparto corse e i componenti speciali del catalogo Factory Works che la rendono praticamente una Superbike. Il cambio racing prevede la folle sotto la prima come nelle MotoGP (per la prima volta al mondo su una moto in vendita al pubblico) e altrettanto elitarie sono le pinze Brembo GP4 MS con pompa radiale ricavata dal pieno. Ovviamente tutte le sovrastrutture sono in carbonio. La RSV4 X è realizzata in edizione limitata a 10 pezzi e prenotabile a partire da Aprile a 39.900 euro.