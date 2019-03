Yamaha Ténéré 700, al via le prenotazioni online

Noi di RED, così come molti di voi, l’abbiamo toccata con mano in anteprima a EICMA lo scorso novembre e poi l’abbiamo inserita a pieno titolo tra le migliori endurodel 2019. Ora l’attesa è finita: da oggi è possibile prenotare la nuova Yamaha Ténéré 700 online.





COME FARE PER ORDINARLA

La Casa dei Tre Diapason ha difatti messo a disposizione un primo lotto di Ténéré 700 a un prezzo speciale: 9.490 euro f.c. fino al 31 luglio 2019. Essenziale, leggera e versatile la bicilindrica di Iwata si può ordinare online attraverso pochi, semplici passi. Per cominciare occorre collegarsi alla pagina tenere700.yamaha-motor.eu e compilare il modulo con i propri dati.Subito dopo si riceveranno due e-mail, una di conferma dell’avvenuta registrazione e l’altra dell’assegnazione temporanea di una Ténéré 700, nel caso sia disponibile. Con quest’ultima mail ci si potrà recare presso la concessionaria ufficiale Yamaha più vicina entro 14 giorni, per confermare l’intenzione di acquisto. La consegna è prevista per luglio 2019. A settembre partirà invece la vendita delle moto presso le concessionarie di tutta Europa: il prezzo, però, lieviterà di 300 euro. È possibile prenotare tutte le versioni di Ténéré 700, sia quella a piena potenza sia quella da 35 kW.