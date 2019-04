BMW Motorrad. Arriva il nuovo motore Big Boxer

Grosso più grosso. Nonostante tutte le istituzioni si stiano sempre più accanendo sui motori raffreddati ad aria, i costruttori si ostinano a inventarsene di nuovi. é il caso di BMW Motorrad che, non è più un segreto ormai, sta lavorando da tempo a un nuovo super motore Boxer destinato a una nuova famiglia di Cruiser che vedranno l’asfalto nel 2020. La cubatura non è stata ancora svelata ma, dalle immagini, presumiamo possa aggirarsi intorno ai 1.800 cc, il che lo renderebbe il Boxer BMW più grande mai costruito. Per ora fa bella mostra di sé su due prototipi realizzati da altrettanti customizer d’oltre oceano. Tra le caratteristiche il già citato raffreddamento ad aria e il ritorno della distribuzione ad aste e bilancieri a meno che i due cilindretti visibili nelle foto nascondano altro…