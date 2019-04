Harley Davidson: torna (sabato) la "ITALY 500 MILES"

Al via la VI edizione di ITALY 500 MILES, evento organizzato dalla concessionaria Harley-Davidson Parma e l’H.O.G. Parma Chapter Italy. L’appuntamento è per sabato 27 aprile. Si tratta di 805 km da percorrere in 24 ore, su un percorso top secret che si snoda tra i paesaggi più belli della Penisola. Non una competizione – in palio ai vincitori una tanto semplice quanto mitica spilla – ma un patto di fiducia tra il rider e la sua Harley, un’esperienza indimenticabile che incarna in sé lo spirito di avventura e di libertà che solo chi possiede un’Harley-Davidson può raccontare.

Oltre 500 i partecipanti attesi, provenienti da tutto il mondo, che si daranno appuntamento a partire dalle 09.00 per la registrazione e la consegna del road book presso la sede della concessionaria Harley-Davidson Parma, Strada Nazionale Est a Stradella di Collecchio, Parma.