DS7 Crossback. Il lusso alla francese finalmente ha un Suv

Con DS7 Crossback nasce un Suv, ma soprattutto sorge un brand. L’alternativa «parisien» alle tedesche è per la prima volta frutto di un progetto individuale, e benché la piattaforma di partenza sia la stessa di Peugeot 3008, il salto «premium» di DS7 (da 31.100 euro a 41.550 euro) si tocca con mano. Già, è proprio il tatto il senso umano più sollecitato: decorazioni a forma di perla su plancia e pannelli porte, inserti in legno intagliati in diagonale, consolle centrale lavorata in guilloché.

Il contesto cambia a seconda di allestimento (So Chic, Business, Grand Chic) e soprattutto «Ispirazione»: Bastille, Rivoli, Opera, dal 2019 la preziosissima Faubourg. A ciascuna configurazione interna, il nome di un quartiere parigino.

Ma DS7 Crossback, 4,57 metri di dettagli ricercati (Led anteriori come diamanti, Led posteriori con effetto a scaglie) e dinamica sopraffina (il Multilink al retrotreno assicura un grado di comfort presidenziale), è infine anche tecnologia d’avanguardia: il Connected Pilot mantiene la distanza dagli altri veicoli e allinea la vettura alla carreggiata, mentre una telecamera sul parabrezza scansiona il fondo stradale fino a 20 metri di distanza, e passa al telaio tutte le informazioni.

Vi cala la palpebra? Il sensore a infrarossi dietro il volante se ne accorge, e vi persuade a fare una sosta. La formula vincente è DS7 BlueHDi 180 Automatica: i 400 Nm del 2 litri a gasolio, la scorrevolezza del sequenziale a 8 rapporti. Da sabato 10 marzo nei nuovi DS Store.