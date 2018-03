Kia Sorento Gt Line 2.2 turbodiesel

STILE 7

Per un peso massimo di 4 metri e 80, modellare fianchi e sedere non è un gioco da ragazzi. Eppure, nel suo gigantismo, Sorento risulta ben proporzionato.



ABITABILITA' 9

In 5, si parte senza pensieri per una meta internazionale. In 7, si lasciano a terra i bagagli ma si viaggia come capi di Stato.



FEELING DI GUIDA 7

Dipende dal contesto. In autostrada il 2.2 turbodiesel da 200 Cv trascina Sorento senza alcuno sforzo, nel misto i 19 quintali invece si sentono. Intelligente il cambio automatico a 8 rapporti. In città, effetto elefante nella cristalleria.



DOTAZIONI 8

Oltre alla trazione integrale, l’allestimento Rebel carica a bordo correzione automatica della guida, ricarica wireless per lo smartphone, volante riscaldabile, audio Harman Kardon. E col pack GT Line, pinze freni rosse, cromature e pedane laterali.



PREZZO 7

50.000 euro tondi tondi, il risparmio rispetto a un Suv di classe premium è sensibile e la qualità non così inferiore. Si paga pegno - casomai fosse un problema - solo in termini di «immagine».