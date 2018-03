Volkswagen, nuovo Touareg: il big Suv riparte dalla Cina

Chissà perché ha scelto la Cina, Volkswagen, come rampa di lancio di Touareg terza generazione. Mentre in Europa il trend si inverte e favorisce compattezza e agilità, il Dragone ha ancora fame di «Big Suv», di quelli grossi e soprattutto ben equipaggiati. Da Pechino, megalopoli che oggi taglia il nastro all’edizione 2018 di «Auto China», parte l’avventura di un’icona che lo scorso decennio ha contribuito a plasmare l’immagine dello sport utility massiccio e di lignaggio.

BIG SUV

Tecnologia e design le armi delle quali nuova Touareg (in vendita dai prossimi mesi, listino a partire da 60.000 euro circa), pur consapevole di essere ormai fuori misura, si servirà per fare breccia anche nel Vecchio Continente. Lungo 4,87 metri per 1,98 m di larghezza, il Suv ammiraglio di Wolfsburg si abbassa di qualche millimetro (1,70 m) ma aumenta la propria capacità di carico: in configurazione standard, il bagagliaio raggiunge quota 810 litri. Touareg non è un peso piuma (da 2.108 kg), ma l’indice di grasso corporeo è inferiore all’antenata di un quintale circa (-106 kg): merito della nuova piattaforma MLB Evo, ricca di alluminio e acciai altoresistenziali.

INNOVISION COCKPIT

Linee tese ma eleganti, per una presenza scenica importante, ma per nulla pesante. Il frontale richiama il volto di T-Roc: riuscito, in particolare, il disegno dei fari Matrix Led integrati nella mascherina, nome in codice IQ Lights. La fiancata corre via pulita ma rocciosa (cerchi da 18” a 21”), mentre il posteriore coniuga gli spigoli di portellone, lunotto e scarichi cromati con la forma ammorbidita dei gruppi ottici. Una sbirciatina agli interni: nuova Touareg porta all’esordio l’Innovision Cockpit, maxi cruscotto digitale da 12” cui si affianca (in allestimento top Discover Premium) un display centrale da 15”. Il funzionamento è quanto di più intuitivo, replicando fedelmente quello dei comuni smartphone e consentendo di generare icone e schermate personalizzate. A rafforzare l’esperienza «premium», squisiti dettagli come la luce blu di cortesia, il tunnel rivestito in piano black, i sedili automassaggianti e autorinfrescanti.

SOTTO IL COFANO

Il motore d’attacco è un V6 3.0 TDI da 231 Cv e 500 Nm di coppia, alternativo alla versione da 286 Cv e 600 Nm. In un secondo momento, si uniranno alla compagnia il 3.0 V6 TSI da 340 Cv e l’immancabile variante plug-in hybrid (potenza combinata di 367 Cv), riservata inizialmente solo ai facoltosi cinesi. Scelta obbligata per la trasmissione: cambio automatico ZF a 8 rapporti con convertitore di coppia, trazione integrale 4Motion di serie, asse posteriore sterzante. Guida autonoma? Quasi. Touareg è assistenza alla marcia in colonna (fino a 60 km/h) e all’attraversamento degli incroci, frenata di emergenza, Night Vision con termocamera a infrarossi, e altro ancora. Tutto, rigorosamente, interconnesso alla rete.