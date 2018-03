Opel, grandland X, al top arriva la versione Ultimate

Il large suv di Opel compie un passo in avanti e arriva in una versione inedita, con il massimo della tecnologia di bordo, un motore diesel più potente e silenzioso abbinato a un cambio automatico ad otto rapporti. Dopo aver raccolto oltre 70mila ordini da settembre, Grandland X debutta nella versione top di gamma Ultimate che, a breve, sarà disponibile anche sui più piccoli Crossland X e Mokka X.

In vendita a 38.900 euro, l’allestimento Ultimate porta in cattedra il nuovo motore diesel 2.0 con start/stop da 177 cv in abbinamento al cambio automatico a otto rapporti AT8, lo stesso impiegato sulle auto del gruppo Psa. Questo propulsore, agile e scattante, ma soprattutto estremamente silenzioso, sviluppa una coppia di 400 Nm a 2.000 giri. Con questo motore Grandland X accelera da 0 a 100 in 9”1 e tocca i 214 km/h.

Dal punto di vista estetico con la Ultimate il look si fa più elegante e raffinato con i cerchi in lega BiColor da 19”, le barre longitudinali silver opzionali e tetto e coprispecchietti retrovisori esterni con finitura diamond black e il grande tetto panoramico di vetro (a richiesta).

All’interno sedili anteriori riscaldabili ed ergonomici. Il portellone posteriore è elettrico e hands free e si apre e chiude con un semplice movimento del piede. In materia di tecnologia un’attenzione particolare è riservata ai sistemi di assistenza alla guida: Cruise Control automatico con limitatore di velocità, avviso pre-collisione (Forward Collision Alert) con frenata autonoma di emergenza e rilevamento pedoni, sistema per la prevenzione dei colpi di sonno, riconoscimento limiti di velocità e avviso in caso di superamento involontario dei limiti di carreggiata (Lane Departure Warning). r.m.