Jaguar F-Pace Svr, un "giaguaro" da 550 cavalli

550 CAVALLI

La Jaguar F-Pace, eletta World Car of the Year e World Car Design of the Year 2017, diventa più potente grazie al «trattamento» SVR. Progettata dalla divisione Special Vehicle Operations, la sua potenza è stata aumentata del 44%. Il motore benzina 5,0 litri V8 sovralimentato della eroga 550 Cv (680 Nm di coppia) che le consentono di accelerare da a 100 in 4”3 e di toccare i 283 km/h.

SEGNI PARTICOLARI

Allestimento aerodinamico SVR con esclusivi paraurti anteriori e posteriori, fiancate ribassate e spoiler posteriore. Telaio ricalibrato, ammortizzatori potenziati. Cerchi in lega forgiata da 21” (22” optional). Electronic Active Differential posteriore. Freni maggiorati con dischi a due pezzi da 395 mm all’anteriore e 396 mm al posteriore. Scarico con Variable Valve Active più leggero di 6,6 kg.

DA MAGGIO

Il listino prezzi non può che essere adeguato all'esclusività della SVR. Per cui l'assegno da scucire parte da quota 103.250 euro. La F-Pace SVR sarà ordinabile a partire dal mese di maggio ma chi è interessato può già registrarsi ora sul sito. r.m.