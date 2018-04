Ecco il Suv e-Tron, la prima Audi elettrica

L’occasione della prima gara italiana del campionato di Formula E, l’E-Prix di Roma, è stata la perfetta cornice "a impatto zero" per svelare ufficialmente il programma di lancio della prima auto 100% elettrica di Audi, il suv e-Tron.

L’auto che scrive un inedito capitolo nella storia dei Quattro Anelli debutterà commercialmente a fine anno ma è già prenotabile via web (www.e-tron.audi.it) attraverso la registrazione e il versamento di un anticipo di 3.000 euro. Questa operazione permetterà di ricevere un voucher per ottenere una delle prime 200 unità del suv a fine anno.



Spiega Fabrizio Longo - direttore generale Audi Italia - che la prenotazione via internet "è un passaggio inevitabile, in linea con i tempi e l’aspettativa generata da questo modello, visto che oltre 6mila clienti nel mondo l’anno già opzionata, con 3.700 prenotazioni nella sola Norvegia".

La e-Tron sarà la prima Audi con funzionalità acquistabili a richiesta attraverso l’App myAudi.

Caratterizzato dalla ricarica ultra rapida a 150 kW, in grado di ripristinare l’80% d’autonomia in meno di 30 minuti, e-Tron dispone di un propulsore esclusivamente elettrico.



Di serie c'è la trazione integrale Quattro, per la prima volta realizzata elettricamente e gestita da specifici algoritmi. Il nuovo suv elettrico di Audi si colloca in gamma tra Q5 e Q7 e propone un design inedito - anticipato con il concept e-Tron Quattro del 2015 e mostrato al recente Salone di Ginevra con l'e-Tron Prototype - e che propone nuovi stilemi.

Il debutto di Audi e-Tron s'inserisce nel piano di elettrificazione della gamma Audi. Entro il 2020, la Casa dei Quattro Anelli potrà contare su tre modelli a zero emissioni e nel 2025 un veicolo Audi su tre sarà elettrico. Una road map alla quale contribuiscono le versioni e-tron plug-in di A3 Sportback e Q7 oltre alla tecnologia mild-hybrid che caratterizza le gamme A8, A7 Sportback, A6 e i propulsori 2.0 TFSI delle famiglie A4 e A5.