City Suv KUV100, la Mahindra "snob" che non ti aspetti

Casomai foste in vena di alternative… esotiche. Ridete, ridete, intanto a Mahindra KUV100 tutto si può osservare, tranne il coraggio da leoni (da tigri, viste le origini). Perché questa graziosa indiana di 3 metri e 70 entra in corsa in un segmento, quello dei city crossover, che «tira» ma che è governato da una coppia di despoti come Fiat Panda e Suzuki Ignis che non danno segni di flessione. Conosciuta in Europa per pick-up e fuoristrada (ma è pure il primo costruttore al mondo di trattori), per farsi amare anche dal popolo italiano Mahindra gioca le carte di uno stile gradevole, una qualità concorrenziale, infine un prezzo che invita ad approfondire l’argomento. 11.480 euro l’allestimento base (K6+), 12.700 l’edizione più completa (K8). E in fase di lancio, uno sconto secco di 1.000 euro. La garanzia? 3 anni o 100.000 km con soccorso stradale, ma quella di restare a piedi sembra un’ipotesi lontana.

La KUV100 è in buona forma fisica: sotto il cofano, un 3 cilindri 1.2 benzina da 82 Cv svolge il suo mestiere onestamente. Mentre l’altezza da terra di 17 cm consente sia di scavallare dossi e buche cittadine, sia (nonostante la sola trazione anteriore) di affrontare il fuoristrada senza angoscia. Per chi guida, molto comodo il cambio a joystick. Per chi siede dietro, spazio a sufficienza. Risicato il bagagliaio: 243 litri con ruota di scorta inclusa di serie, ma soglia di carico alta e stretta. Parola al mercato. Un consiglio? Mettete da parte i luoghi comuni, la Mahindra KUV100 è sicura (Abs, Esp, etc.) e persino «snob».