Nuovo Vw Touareg, il Suv supertecnologico

Prima uscita con la stampa internazionale del nuovo suv Volkswagen Touareg, mostrato in anteprima il mese scorso al Salone di Pechino. Divide la base (MLB evo) con una parentela decisamente altolocata: Bentley Bentayga, Porsche Cayenne, Audi Q7 e perfino Lamborghini Urus. Ad accomunare questi modelli ci sono parecchi elementi costruttivi che arrivano agli stabilimenti dei singoli brand, con varie modalità, da Bratislava, in Slovacchia, il luogo in cui origina la genealogia dei suv premium e luxury del Gruppo Vw. Tanto che in Volkswagen ci si spinge a parlare di primo modello "premium" del brand, destinato a diventare l’ammiraglia della gamma e al tempo stesso un preciso riferimento nella definizione dei prossimi modelli.

Touareg è un modello di alta qualità, un Suv di grandi dimensioni (4 e 88 la lunghezza) e con contenuti hi-tech e meccanici al top, ma - a differenza dei "parenti" - più discreto nell'immagine. Il biglietto da visita è un listino che parte da 61.000 euro per la versione 3.0 V6 TDI SCR 231 Cv Style.

Vediamo alcuni dei contenuti di questo Suv a trazione integrale: intanto gli immancabili sistemi di assistenza alla guida, poi la plancia con triplo display di grande formato e Innovision Cockpit. L’interconnessione ormai è tutto. Ma ci sono anche i nuovi sistemi di assetto con barre antirollio a regolazione elettromeccanica e le quattro ruote sterzanti. Più leggero (-106 kg) e dotato di una struttura in acciaio e alluminio più rigida rispetto al precedente, il nuovo Touareg è agile e - se si passa nella modalità sport dei controlli di gestione della dinamica di marcia - quasi paragonabile a una berlina o una wagon sportive.

Touareg consente di viaggiare (potendo...) anche oltre i 200 km/h in tranquillità, con la certezza che diversi sistemi di assistenza (corsia, margine destro, frenata di emergenza, ecc.) possono affiancare i guidatori meno esperti o quelli "distratti".

Quando poi si passa alla viabilità di montagna o urbana, il Touareg mette in campo il sistema di assistenza nella guida in colonna che, fino a 60 km/h, sterza, mantiene la corsia, accelera e frena in modo parzialmente automatizzato.

Promossi a pieni voti i fari IQ.Light a Led Matrix (in cui anabbaglianti e abbaglianti sono regolati mediante telecamera) e l'head-up display proiettato direttamente sul parabrezza. Alla guida tutti questi sistemi vengono percepiti come un unico dispositivo, dato che sono collegati in rete tramite una nuova unità elettronica centralizzata per operare in background.

Nelle due versioni previste per il lancio (consegne da giugno) Touareg resta fedele alla motorizzazione diesel, e dichiara livelli di consumi ed emissioni in linea con le normative più severe. Il moderno V6 3.0 TDI è dotato di sistema SCR per il trattamento dei gas di scarico ed è previsto nelle due tarature da 231 e 286 Cv, entrambe accoppiate alla trasmissione automatica a 8 rapporti. La variante da 286 Cv accelera da 0 a 100 in 6"1 e raggiunge i 238 km/h.