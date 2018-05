Citroën C5 Aircross, il Suv compatto alla francese

A ogni epoca storica, la sua tipologia di auto. Oggi viviamo l’età dell’oro dei Suv compatti, e alle oltre 20 proposte di ogni nazionalità con cui il mercato bombarda il pubblico italiano ed europeo si aggrega ora Citroën C5 Aircross. In realtà, nulla di completamente nuovo: sia perché lo scheletro è il medesimo della collega di PSA Group Peugeot 3008 (ma anche di Opel Grandland X), sia perché in Cina C5 Aircross si vende (e assai bene) già dall’anno scorso.

Citroën declina il progetto in chiave comfort, equipaggiando il proprio nuovo gioiellino, innanzitutto, di un ritrovato tecnico come le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions (introdotte su nuova C4 Cactus) che faranno la gioia del fondoschiena dei suoi ospiti. Trattasi in sostanza di una tecnologia che al classico schema molle-ammortizzatori associa fermi idraulici in grado di lavorare in maniera separata in fase di rimbalzo e compressione.

Buone notizie per il piacere di guida, ma soprattutto per la comodità dei passeggeri. Ai quali Citroën rivolge anche gli speciali sedili Advanced Comfort, probabilmente il sostegno più accogliente dell’intero panorama auto (anche automassaggianti).

Un passo indietro al design: C5 Aircross è uno sport utility lungo 4,5 metri e alto da terra 23 cm. Nonostante l’assenza della trazione integrale, parzialmente rimpiazzata dall’elettronica del Grip Control, il fuoristrada non è off-limits. Immagine robusta, ma non aggressiva. Incollati alla fiancata, sempre i caratteristici Airbump, ma di piccole dimensioni e sistemati in basso per non interrompere la pulizia laterale. Affilati i gruppi ottici anteriori, ad effetto tridimensionale la fanaleria posteriore.

Il bagagliaio? Da 580 a 720 litri. Di qualità gli interni: la pelle avvolge anche tunnel, cruscotto e portiere, mentre la strumentazione sposa senza indugi la filosofia digitale e include il collaudato touchpad da 8” già in servizio sul Suv gemello di Peugeot. Scalando indietro di una fila, il divanetto si compone di tre sedili individuali (scorrevoli e ribaltabili a scomparsa) e si presta anche al «tutto esaurito»: merito dell’esperienza del Double Chevron nel segmento delle monovolume. 20 sistemi di assistenza alla guida (compreso l’Highway Driver Assist, guida autonoma livello 2) e soluzioni hi-tech come ricarica wireless per lo smartphone e Connected Cam per istantanee della strada completano il pacchetto tecnologico.

Capitolo motori: oltre alle medesime unità benzina e diesel già adottate da 3008 e Opel Grandland (range di potenza da 130 a 180 cv), Citroën C5 Aircross (al debutto su strada entro fine 2018) inaugurerà una versione Plug-in Hybrid (ibrida ricaricabile) dall’output combinato di 300 Cv. Scaricati anche sull’asse posteriore e trasmessi alle ruote dal cambio automatico EAT8. A breve, i prezzi.