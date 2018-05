Kia Sportage, da ottobre anche Mild Hybrid

SOTTOPELLE

Ritocchi, ma di sostanza. Kia Sportage MY18 arriverà in concessionaria il prossimo autunno. L’aggiornamento è in prevalenza tecnico: per la prima volta, il popolare Suv coreano esisterà anche in formato mild hybrid. Un motorino da 48 Volt viene associato al 2 litri turbodiesel: maggiore spunto in accelerazione, minori consumi.

ECO-SPORTAGE

Grazie alla soluzione ibrida (solo il primo passo di una strategia di elettrificazione che coinvolgerà l’intera gamma Kia), anche le emissioni calano del 4%. Sportage 2018 sarà proposto anche in edizione 1.6 diesel 115 o 136 cv (al posto dell’attuale 1.7 CRDI), anche con trazione integrale e automatico doppia frizione.

ARIA DA DURO

Quanto al lato estetico, tra inedite colorazioni e nuovi cerchi di misura da 16” a 19” si segnala la rivisitazione della top di gamma GT Line. Nuova calandra, finiture scure, fendinebbia rivisti. Come risultato, un’espressione ancor più aggressiva. All’interno, infine, si rinnovano volante e strumentazione. Gli allestimenti più ricchi propongono il display da 8”.