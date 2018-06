Porsche 718 GTS: 365 cavalli per Cayman e Boxster

Tanta adrenalina impacchettata in 4 metri e 38 di eleganza e un peso forma (nella variante Sport) di 1.375 kg. E' la nuova Porsche 718 GTS coupé o spider (rispettivamente Cayman e Boxster). La magica sigla GTS (Gran Turismo Sport) esalta la dinamica grazie al motore centrale turbo 2.5 a 4 cilindri boxer che eroga 15 Cv in più della 718 S e raggiunge quota 365 Cv (la coppia massima è di 430 Nm, lo 0-100 si brucia in 4”1).

La 718 GTS - listino da 79.500 euro per la Cayman e 81.500 per la Boxster - si può impreziosire con il pacchetto Sport Chrono che comporta una taratura ancora più sportiva. L'assetto è ribassato di 10 mm rispetto alle altre 718. Quasi obbligatorio scegliere il cambio PDK a doppia frizione, ma il conto fatalmente lievita di altri 3.400 euro. Mentre per i freni carboceramici l'assegno è di 7500 euro.

La chiave per entrare nel magico mondo delle «prestazioni su misura» è collocata sotto al volante sportivo GT con la corona rivestita in Alcantara: un maneggino regola i settaggi dell’auto, del telaio, dello sterzo, del cambio e perfino dello scarico. Le posizioni sono Normale, Sport, Sport Plus e Individual, con la possibilità in Sport Plus di eliminare quasi del tutto i controlli elettronici della dinamica di marcia e sperimentare l’emozione pura del sovrasterzo dell’asse posteriore.

A livello di «automatismi» si apprezza la specifica release GTS del Porsche Active Suspension Management (PASM) con ammortizzatori a regolazione elettrica, ben coadiuvato dalla leggerezza delle sospensioni - con bracci in alluminio - e dall’assetto basso. E grazie all’ultima versione dell’app Porsche Track Precision si possono rivivere tutte le emozioni sullo smartphone...

r.m.