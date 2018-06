Audi Il Suv di lusso diventa sportivo: ecco Q8

Dopo la rassegna di bozzetti messi in rete un po' alla volta, Audi Q8 getta la maschera e si mostra senza veli. La premiere mondiale a Shenzhen, Cina, mercato target per antonomasia, vista la natura stravagante e pachidermica del nuovo Suv coupé dei Quattro Anelli.

IL DESIGN

Lungo quasi 5 metri, largo 2 metri esatti, alto 1,71 metri, è più basso del gemello Q7 e più corto di 66 mm. L'appuntamento con l'Europa è in calendario per l'autunno. Anche in veste definitiva, Audi Q8 non si allontana dal prototipo mostrato per la prima volta all'edizione 2017 del Salone di Ginevra. Prendi una Q7, sottoponila a una dieta a base di steroidi e proteine, e avrai un maxi Suv ancor più atletico e dinamico. Segni particolari: linea del tetto in stile coupé, inedito trattamento del frontale, sbalzo posteriore contenuto e altezza libera da terra generosa (sino a 254 mm). Due le varianti previste per i proiettori, entrambe a Led. I gruppi ottici sono separati in due sezioni sono decisamente sottili.

L'ABITACOLO

Lussuosi e tecnologici gli interni: dietro il volante appiattito appare un Virtual Cockpit evoluto, mentre le grate delle bocche di ventilazione corrono lungo tutto il cruscotto. Massiccia la console centrale, a monte della quale si ritagliano lo spazio due display touch che governano ogni funzione, sistema di navigazione MMI plus e hotspot wi-fi inclusi.

I comandi sono azionabili senza pulsanti o manopole in quanto queste funzioni sono svolte - come in uno smartphone - da due ampi display touch: quello superiore con diagonale da 10,1” per gestire le funzioni di infotainment e la navigazione, quello inferiore da 8,6” destinato alla climatizzazione, alle funzioni comfort e all'immissione dei testi.

Discreto lo spazio posteriore nonostante la forma del tetto, capiente il bagagliaio (da 605 a 1.755 litri). Quattro le varianti per i sedili: al vertice troviamo le sedute sportive S e i sedili con profilo personalizzato e ventilazione. A richiesta, entrambe le varianti sono corredabili della funzione massaggio, mentre per i passeggeri posteriori è disponibile un divanetto a tre posti scorrevole.

All'avanguardia il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. Dall'Adaptive cruise assist all’Efficiency assistant, dal sistema di assistenza agli incroci al segnalatore d’avvicinamento al cordolo dei marciapiedi. Ulteriore plus è il (Remote) Parkpilot: sotto la sorveglianza del conducente (che può anche scendere dall'auto), il programma parcheggia l'auto automaticamente.

SOTTO IL COFANO

Motori: si comincia con un mild-hybrid (MHEV) composto da un 3.0 V6 TFSI da 335 cv e un alternatore-starter da 48 Volt alimentato da batterie agli ioni di litio. In più, un turbodiesel TDI sempre 3 litri (228 e 282 cv) e sempre integrato in un sistema mild-hybrid.