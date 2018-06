La nuova Jeep Renegade in 5 mosse

A metà luglio (listino da 22mila euro) uscirà il model year 2019 di Jeep Renegade. Scopriamola in 5 mosse

FACCIA DA WRANGLER

Cambia il frontale, in sintonia con Wrangler, il modello più iconico della Casa. Il paraurti è profondamente modificato, con un'immagine più robusta. Nuovo design dell'immancabile griglia a sette feritoie e nuovi fari con luci diurne full Led. Ah, le barre al tetto sono di colore nero sulle versioni Longitude, Limited e Trailhawk

PICCOLO E' BELLO

La novità più importante è sotto il cofano: debuttano due nuovi motori del Gruppo Fca: i turbo benzina 1.0 3 cilindri (120 Cv) e 1.3 4 cilindri (150 e 180 Cv), già Euro6d. Come vanno? Sono entrambi silenziosi (anche il tre cilindri), promettono di consumare poco e offrono un ottimo spunto, soprattutto sopra i 3mila giri

QUESTIONE DI DETTAGLI

In casa Jeep, forti di una corsa che sembra incontenibile (vendite dal 2013 da 730mila a 1,9 milioni...), si è lavorato di fino sugli interni. Molta cura negli assemblaggi e nei materiali, piacevoli al tatto. Peccato ci sia poco spazio per gli oggetti nelle portiere

DA CAMEL TROPHY

Per chi ama l'off-road la versione Trailhawk (magari nella sfavillante livrea gialla ) sfoggia un muso cattivo ed è davvero divertente: testata su un percorso che prevede di tutto, dai guadi al twist, se la cava egregiamente. il Selec-Terrain integra la modalità "Rock" per ottimizzare la trazione in condizioni estreme

LIMITED S

Si aggiunge alla gamma una nuova versione, che ha praticamente tutto di serie. A proposito, l'offerta tecnologica è ancora più completa: oltre alla nuova versione di Uconnect introdotta qualche mese fa, la sicurezza offre Forward Collision Warning-Plus con sistema di frenata assistita, Adaptive Cruise Control, Blind-Spot Monitoring, Rear Cross Path Detection. E ancora Cruise Control adattivo, pack parking, luci a led