Audi A1: ecco la seconda generazione Foto

Q2 STYLE

Per la propria seconda generazione, Audi A1 Sportback adotta un frontale più massiccio, non dissimile da quello del mini-Suv Q2. Più larga e ribassata la griglia esagonale, più squadrati i gruppi ottici. Sport-utility-style anche il posteriore: il lunotto si allontana da terra, i fari acquistano l’effetto 3D.

MAGGIORATA

Nuova Audi A1 (in vendita entro fine 2018) cresce anche nelle misure: lunghezza di 4,03 metri, larghezza di 1,74 m, altezza a quota 1,41 m. Bagagliaio da 335 a 1.090 litri, soglia di carico a 67 cm da terra.



«TOCCO» HI-TECH

La portata principale consiste nello schermo tattile del sistema MMI Touch, display integrato in plancia e inclinato verso il conducente con un angolo di 13 gradi.



RIGHT-SIZING

L’offerta motori consiste in una gamma turbo benzina TFSI a iniezione diretta dal range di potenza da 95 a 200 Cv. Cubature da 1 litro (3 cilindri) a 2 litri, passando per la cilindrata 1.5. In abbinamento a tutte le unità, cambio manuale o trasmissione S tronic a doppia frizione a 7 rapporti.