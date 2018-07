Grand Cherokee Trackhawk, il Suv da 700 cavalli!

Dopo l'esordio europeo al Salone di Ginevra, il Grand Cherokee Trackhawk è il più potente di sempre e ora fa parte a pieno titolo della gamma Jeep (anche se il conto è salato, sopra i 130mila euro). Se l'icona di Jeep resta Wrangler, di cui si attende l'imminente debutto della nuova versione, questa versione estrema del Grand Cherokee ha avuto l'onore di essere presentata alla stampa sul circuito di Balocco. In effetti le prestazioni sono da competizione

NUMERI DA PAURA

Diamo allora un occhio ai segni particolari: motore V8 6,2 litri sovralimentato da 700 CV e 868 Nm di coppia (roba da caterpillar!) abbinato al cambio automatico a otto marce TorqueFlite. Lo 0-100 si brucia in 3”7 e i generosissimi freni Brembo riescono a fermare questo bestione da 100 a 0 in 35 metri. Per capirci: il Lamborghini Urus è meno potente...

IN PISTA

In pista l'accelerazione è da favola (per chi non si accontenta c'è pure il launch control), e il comportamento migliore delle attese anche se lo sterzo non brilla per precisione. Ma forse è meglio dedicarsi all'off-road...