Il futuro secondo Bmw? Elettrificato:25 novità da qui al 2025

Chi non vorrebbe avere quattro assi da calare al momento giusto? Bmw scopre i suoi «Aces», acronimo che sta per Autonomous, Connected, Electrified e Shared (ovvero condivisa). Archiviato nel 2016 il primo secolo di vita, la mobilità del futuro di Bmw si gioca dunque su queste quattro carte. Oggi ne peschiamo una dal mazzo: la E, elettrificazione.

A BORDO DI I3 S

Abbiamo guidato la versione più recente e potente della i3 elettrica, la i3 S: a 4 anni dal lancio mantiene una straordinaria modernità nel design interno, essenziale, pratico, ecologico. Magari da fuori non fa sognare come le sorelle con i motori termici, però quando si affonda il pedale si vola sulla spinta di 184 Cv, 14 in più. La batteria 94 Ah agli ioni di litio promette 300 km di autonomia, che nella realtà di Milano diventano circa 200, comunque più che sufficienti per l'utilizzo che deve avere un'auto elettrica. La presenza del range extender (un piccolo bicilindrico a benzina che alimenta la batteria quando è scarica) rende la i3 appena più pesante rispetto al modello base, aumentando un po' la deriva in curva ma senza gravare sull'agilità. Qualche problemino di assorbimento, semmai, lo si ha con buche e tombini.

ASPETTANDO INEXT

Ecco, la i3 è senza dubbio il simbolo della mobilità elettrica di Bmw ma ci sono in gamma modelli ben più sofisticati, come la recente i8 Roadster o - nel futuro prossimo - la Mini 3 porte tutta elettrica (2019) seguita dalla iX3 (2020). Per capirci: a Monaco si sono già assicurati i diritti di identificazione da i1 a i9 e da iX1 a iX9... Del resto i programmi sono chiari: entro il 2025 Bmw lancerà 12 nuovi modelli elettrici e 13 elettrificati. Molta dell'attenzione è rivolta alla iNext, il modello derivato dai concept Vision Dynamics che inaugurerà la quinta generazione elettrica che promette batterie più potenti con autonomia fino a 700 km e nei veicoli ibridi plug-in percorrenze in modalità elettrica di 100 km.

LE NUOVE FRONTIERE

L'aspetto più interessante - anche se non balza all'occhio del consumatore finale - sarà la modularità dei nuovi sistemi di batteria che renderà più efficace la produzione a seconda della domanda (termico, elettrico o ibrido plug-in) e al tempo stesso anche flessibile, potendo essere integrati sull'assale anteriore o posteriore a seconda dell'architettura del veicolo. Non solo: Bmw ha investito anche nella creazione di un centro batterie dove Bmw assembla direttamente le proprie batterie.

Lo scorso anno la Casa di Monaco ha venduto più di 100mila veicoli elettrici e oltre 200mila dal 2013. E' chiaro che il mercato più «green» è - per dimensioni e capitali - quello cinese. Ma anche a casa nostra, dove nella fascia alta in cui si colloca Bmw il diesel ha ancora quote bulgare, il futuro sarà (in parte) sempre più elettrificato.