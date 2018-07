Jeep: il nuovo Wrangler in 5 mosse

A settembre è atteso il lancio ufficiale dell'ultima generazione dell'icona Jeep: Wrangler. L'abbiamo testata in anteprima in Austria. Ecco l'identikit in 5 mosse

AUTENTICA

Non ti puoi confondere: Wrangler la riconosci lontano un miglio, con quell'aria da cowboy che l'ha resa celebre fin dai tempi della capostipite, la mitica Willys nata per l'esercito quasi 80 anni fa. La griglia anteriore con 7 feritoie resta il marchio di fabbrica, con un frontale che diventa un po' più aggressivo. I fari "sfondano" la griglia riprendendo una tradizione antica, le linee secche e decise accompagnano Wrangler fino alla coda. La tre porte è compatta e muscolosa, la cinque porte ha una stazza notevole e ancor più personalità. Provate a cercare tutte le silhouette della Willys che tappezzano nuova Wrangler. Partendo dal pomello del cambio...

A PEZZI

Il bello dell'avventura? Fare a pezzi la Wrangler per guidare in libertà nei posti più impensati. No, non a colpi di mazza da baseball ma togliendo tetto e finestrini e ripiegando il parabrezza. La novità è che ora tutte queste manovre si fanno facilmente, rapidamente e in modo ordinato perché Jeep ha pensato a dove mettere viti e bulloni.

UNICA

Se c'è un'auto che si può personalizzare è proprio Wrangler. Come per la Harley (altro mito americano) la sfilza di accessori e personalizzazioni curata da Mopar super quota cento. Ci si può sbizzarrire per rendere unica una vettura che nasce per non essere omologati

QUALITA'

Se Jeep sta spopolando nel mondo è anche per il livello decisamente migliorato nella produzione. La Wrangler non fa eccezione: interni molto curati, assemblaggi robusti, infotainment da millennials, 65 sistemi di sicurezza. Il dubbio è che sia quasi troppo fighetta per essere la regina dell'off-road. Del resto, quanti vogliono una Wrangler anche se non hanno mai visto un guado in vita loro...? Il listino infatti non è popolare si parte da 48mila euro per la tre porte Sport.

COME VA

In attesa di provarla per davvero in fuoristrada, l'abbiamo testata su asfalto, sia la Rubicon con pneumatici tassellati, sia la più confortevole Sahara. La precisione di sterzo non è ovviamente il piatto forte della casa così come la deriva nel misto, si apprezza però un comfort decisamente maggiore sia a livello di seduta che di acustica. Serve qualche minuto per prendere confidenza con una plancia fin troppo ricca di tasti, pulsanti e luci. Buona la visibilità, veloce il cambio utomatico a 8 marce. Il 2.2 turbodiesel da 200 Cv (in alternativa c'è il 2.0 litri benzina da 272 Cv) spinge molto bene sia in accelerazione che in ripresa nonostante la mole. E vi assicuriamo che non si passa inosservati