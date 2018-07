Jeep Wrangler, il mito Usa è sempre pronto a tutto

In un mondo che ha drammaticamente perso le «bandiere», per fortuna qualche icona resiste. Come Wrangler, che è l'anima di Jeep, simbolo di quell'America da avventura che ha il suo contraltare a due ruote nella Harley.

E allora salutiamo la nuova generazione di Wrangler, attesa a settembre sul mercato (del listino per ora si sa solo che parte dai 48mila euro per la Sport 2 porte) ma che abbiamo provato in anteprima nei boschi della Stiria. Per fare una sintesi estrema: capacità off-road straordinarie, al top del mercato, ma anche comfort e cura dei dettagli cresciuti notevolmente. Insomma, un capolavoro di equilibrio.

AUTENTICA

Il lavoro dei tecnici Jeep - bravi a recuperare tanti elementi della mitica Willys da cui tutto ebbe inizio durante la guerra - si traduce nella capacità di Wrangler di restare fedele a sé stessa pur nella evoluzione. Prendiamo il frontale: griglia con le 7 feritoie d'ordinanza ma più moderne, appena «sfondate» dai fari come negli anni '50. E poi linee secche, decise e di personalità fino alla coda, soprattutto nella imponente cinque porte.

A PEZZI

Il bello dell'avventura? «Fare a pezzi» la Wrangler per guidare in libertà nei posti più impensati. Via tetto e finestrini, parabrezza ripiegato in avanti e l'off-road diventa open air. La novità è che ora tutte queste manovre si fanno più facilmente, rapidamente e in modo ordinato perché Jeep ha pensato a dove riporre viti e bulloni. Non solo: la personalizzazione resta un pezzo forte di questo mito americano: la sfilza di accessori e personalizzazioni curata da Mopar supera quota cento...

L'ABITACOLO

Plancia spartana per un verso, ricchissima (forse troppo) nella parte bassa, zeppa di tasti e comandi. Lo sguardo scende fino alla doppia leva (automatico a 8 rapporti e selettore delle ridotte) trovando anche il tasto per la selezione del bloccaggio dei differenziali sulla Rubicon, il modello sicuramente più affascinante. Chi predilige la raffinatezza opta invece per la Sahara. In entrambi i casi è eccellente il comfort di bordo anche nei passaggi estremi. Più scomodo, semmai, qualche tasto, ad esempio quello dei finestrini elettrici.

L'infotainment e i sistemi di sicurezza sono sempre all'altezza e condividono la tecnologia del Gruppo Fca.

COME VA

Se il dubbio che Wrangler sia troppo «fighetto» per tecnologia e materiali, basta mettere le ruote nel fango per ricredersi: l'icona Jeep (e parliamo della Sahara con pneumatici stradali) si arrampica ovunque, guada, si inerpica, si torce, si appoggia, esce da qualsiasi situazione. La Rubicon con pneumatici tassellati, ridotte e differenziali si spinge poi dove non osereste. Roba da Rubicon Trail americano...

Il menù tecnico è ricco: due sistemi di trazione integrale full time active on demand - Command-Trac e Rock-Trac, assali Dana next-generation, bloccaggi elettrici dei differenziali Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico. Su asfalto Wrangler non brilla per la precisione dello sterzo, così come si avverte un po' di deriva nel misto, ma il bello dell'avventura è anche questo, no?

POWERTRAIN

A dialogare con il velocissimo cambio automatico a 8 marce c'è il 2.2 turbodiesel da 200 Cv made in Italy (poi con i dazi vedremo come va a finire...) sufficientemente silenzioso e dallo spunto poderoso nonostante la mole. In alternativa c'è il 2.0 litri benzina da 272 Cv.