"Spiaggina 58": rinasce la 500 della Dolce Vita

COMPLEANNO

Per festeggiare la ricorrenza del 4 luglio, anniversario della nascita del mitico «Cinquino», Fiat ha lanciato in edizione limitata 500 «Spiaggina ‘58», rievocazione a sua volta della celebre Spiaggina di 60 anni fa. Simbolica anche la tiratura: 1.958 esemplari, tutti in configurazione Cabrio.

VOLARE OH OH

La nuova serie speciale veste una livrea Azzurro Volare con capote beige, impreziosita dalla «linea di bellezza» bianca e dai cerchi in lega da 16” dal disegno vintage. Altre peculiarità sono la modanatura laterale con logo 500, le calotte cromate degli specchietti, i loghi vintage e l’elegante scritta in corsivo cromata «Spiaggina ‘58».

SEDILI BICOLOR

La stessa classe caratterizza l’abitacolo: la plancia riprende il colore carrozzeria, mentre la seduta è grigia a strisce e la lunetta superiore in avorio. Completano il raffinato ambiente i tappetini specifici e il volante con logo retrò.

ECOLOGICA

500 Spiaggina ‘58 è equipaggiata esclusivamente dal 1.2 benzina da 69 Cv, già conforme alla nuova omologazione Euro6d. L.C.