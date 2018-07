Peugeot 3008 con l'automatico a 8 rapporti

EAT8

Con il nuovo cambio automatico a 8 rapporti EAT8 la Peugeot 3008 guadagna in comfort di marcia. Sviluppato con la giapponese Aisin, è abbinato sia ai motori benzina che diesel e costa 1950 euro. I prezzi partono dai 28.400 euro del PureTech 130 Cv benzina Active.

AGGIORNAMENTI

L'introduzione dell'EAT8 è stata accompagnata dall’aggiornamento di tutti i propulsori dei due modelli alle normative sulle emissioni Euro 6d-Temp e dall’allargamento dell’offerta al benzina PureTech Turbo 130 con filtro antiparticolato GPF, privo di manutenzione specifica.

DUE CHILI IN MENO

La trasmissione EAT8 (di serie sulle versioni da 180 Cv) dotata di convertitore di coppia, rispetto alla EAT6, di cui è più leggera di due chilogrammi, permette una riduzione dei consumi sino al 7%. L'EAT8 varia la risposta di utilizzo con il tasto sport inserito, che velocizza i tempi di cambiata. Premendo il pulsante «M», invece, si passa all’impiego manuale che prevede in caso di fuorigiri che le marce passino al rapporto superiore. In questa modalità si possono utilizzare le levette dietro il volante. r.m.