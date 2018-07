Cresce il noleggio di auto a breve termine in Italia: Panda è regina

E’ proseguito anche nel primo trimestre di quest’anno il trend di crescita del noleggio a breve termine, con la Panda che ha superato la 500L diventando di fatto regina del «rent a car». Ad affidarsi a questo tipo di servizio sono soprattutto clienti di nazionalità italiana di età compresa tra i 36 e i 55 anni. In rialzo anche il numero dei giovani e dei clienti europei che scelgono di noleggiare una vettura per brevi periodi.

Nel dettaglio, - secondo i dati diffusi da Aniasa, associazione nazionale industria dell’autonoleggio e servizi automobilistici - il giro d’affari ha toccato lo scorso anno quota 1 miliardo e 207 milioni di euro contro 1 miliardo e 172 milioni del 2016 (+3,1%). Le società di noleggio a breve termine hanno gestito nel 2017 5,2 milioni di noleggi (+5,7% rispetto al 2016), per un totale di circa 34,7 milioni di giorni di noleggio (+6,9%). La durata media è aumentata dell’1,1%, salendo a 6,7 giorni. La differenza tra l’aumento dei volumi del 6,9% e la crescita del fatturato del 3,1% va ricercata nella contrazione del 3,6% dei prezzi medi. Infatti, il cliente per noleggiare un’auto nel 2017 ha speso mediamente 34,8 euro al giorno, 232 per tenerla 6,7 giorni (durata media) rispetto ai 238 del 2016.

Bene anche il fatturato derivante dal canale cosiddetto 'B2B2C', ovvero i clienti che noleggiano attraverso gli intermediari, tra cui broker, tour operator, Olta (on line travel agency): la crescita è stata del 2,8% a fronte di un peso percentuale che ha raggiunto il 37% del totale.

Il trend positivo è proseguito anche nel primo trimestre con gli operatori che hanno generato un aumento delle immatricolazioni del 10% (con quasi 76.000 nuovi veicoli su strada) e uno sviluppo della flotta media anche superiore (+14%).

La classifica dei veicoli più noleggiati per il breve periodo ha confermato ancora una volta la predominanza del Gruppo Fca. Il brand ha collocato sei modelli (anche Tipo e Lancia Y) nelle prime dieci posizioni: in cima alla classifica la Panda ha scavalcato la 500L (-35%, al terzo posto con 6.878 nuove vetture), grazie a una crescita del 14% rispetto al 2016 che ne ha portate su strada ben a 11.053.

A noleggiare le auto sono soprattutto i clienti dai 36 ai 55 anni (57%). Relativamente ai segmenti per età, la fascia dei giovani, che comprende le persone tra i 18 e i 35 anni, pesa il 24% ed ha guadagnato un punto di quota rispetto al 2016, mentre la fascia dei clienti più maturi ha un peso del 19%, in linea con la quota del 2016. Segmentando per nazionalità, infine, emerge che il peso dei noleggi realizzati dai clienti italiani è pari al 53% (-1% rispetto al 2016), quello dei clienti europei al 31% (+1% rispetto all’anno precedente), i noleggi dagli Usa pesano il 6% (nel 2016 il 5%), mentre i noleggi realizzati dai clienti extraeuropei si sono ridotti al 10%.