La Opel Corsa diventa GSI. E ha 150 Cv

Appendici aerodinamiche specifiche, un vistoso spoiler sul tetto, diffusore posteriore in tinta con la carrozzeria, una generosa presa d’aria anteriore, un assetto firmato OPC messo a punto al Nuerburgring sul celebre circuito della Nordschleife e 150 Cv sotto il cofano, sono il biglietto da visita della Opel Corsa Gsi, la nuova versione sportiva della compatta della Casa del Fulmine, appena entrata nei listini italiani.

Accreditata di uno 0-100 in 8"9 e di una velocità di punta di 207 km/h, monta un 1.4 turbo con una coppia massima di 220 Nm. L’elasticità del quattro cilindri si traduce negli 8"9 per passare da 80 a 120 in quinta marcia. I consumi omologati sono di 6,1 l/100 km nel misto, con emissioni medie di CO2 di 139 g/km.

L’assetto firmato dal reparto sportivo OPC è un’altra delle caratteristiche salienti; la trazione è anteriore e il cambio manuale a 6 marce, con un listino che parte da 19.960 euro. Dopo la Insignia è la seconda vettura della rinnovata gamma Opel a fregiarsi del marchio GSi, storicamente riservato alle varianti brillanti del line-up.

Nella sua dotazione da segnalare i freni a disco con le pinze rosse e, a richiesta, i cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici sportivi 215/40 ZR18. All’interno spiccano il volante sportivo, il pomello del cambio rivestito di pelle e la pedaliera in alluminio. Disponibili con sovrapprezzo i sedili performance della Recaro.