Kia svela (in parte) la ProCeed

Ispirata alla concept che era stata presentata al Salone di Francoforte del 2017, il 16 settembre farà il suo debutto l’inedita Kia ProCeed che porta per la prima volta l’architettura shooting brake - cioè wagon coupé - nel portfolio della Casa coreana.

Una prima immagine ufficiale e i riferimenti alla concept che l'ha ispirata, svelano come ProCeed sia caratterizzata da un design unico e sorprendente unito allo spazio e alla versatilità tipici di una station wagon.

Ideata, sviluppata e prodotta in Europa e per l’Europa, Kia ProCeed rappresenta una vera e propria novità all’interno del panorama delle vetture di segmento C e confermerà, almeno dalle prime informazioni, la tendenza della Casa coreana a spostarsi sempre più verso il mondo premium ma sempre tendendo conto dell’accessibilità, dei costi di gestione e della tradizionale 'copertura' dei 7 anni e dei 150mila km di garanzia.

Terzo elemento della famiglia Ceed, completamente rinnovata nel corso del 2018, ProCeed - si legge nella nota dell’azienda - sarà un importante strumento di crescita e conquista all’interno di un segmento sempre più affollato e complesso sfruttando le tradizionali armi Kia: qualità, tecnologia e design. La nuova ProCeed verrà svelata in anteprima alla stampa il 13 di settembre e farà il suo debutto pubblico il 2 ottobre, in occasione del Salone di Parigi.