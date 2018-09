Skoda Fabia si rifà il trucco

Dopo quattro anni Skoda sottopone a un 'ritocco' tecnico ed estetico la terza generazione di Fabia. Il modello (nel 2017 secondo solo a Octavia per vendite in Italia) si rinnova nel design del frontale e del posteriore. Il facelift riguarda anche nuovi interni, un rinnovato disegno per la calandra che si accompagna ora a nuovi gruppi ottici, per la prima volta in tecnologia LED.

Invariate sostanzialmente le dimensioni (è cresciuta solo di 5 mm in lunghezza), la Fabia conferma un bagagliaio davvero generoso rispetto alla concorrenza (1.395 litri). Degna di nota anche la nuova plancia che è caratterizzata da una strumentazione di nuova concezione, con strumenti di forma circolare con una migliore leggibilità.

Per il mercato italiano, la gamma di motori, composta interamente da propulsori a benzina, si arricchisce con il nuovo 1.0 TSI 110 CV (sia con cambio manuale sei rapporti che con l’automatico DSG a 7 rapporti), che sarà affiancato al lancio dalla versione 1.0 MPI 75 CV (cambio manuale 5 rapporti) e dal 1.0 TSI 95 CV (anche questa con il manuale 5 rapporti). Più avanti arriverà anche la 1.0 MPI 60 CV (44 kW) con cambio manuale a 5 rapporti.

Due le carrozzerie disponibili, Fabia e Fabia Wagon, rispettivamente negli allestimenti business, design edition, twin color e twin color Monte Carlo la prima, mentre per la wagon le opzioni sono tre: business, design edition e scoutline. Con prezzi a partire da 14.370 euro per la berlina e 15.170 per la versione wagon, la nuova Fabia arriverà fra pochi giorni nelle concessionarie.

Skoda Fabia introduce una serie di funzionalità che rendono la vita a bordo più pratica e confortevole (alzacristalli elettrici singoli) ma anche più divertente grazie ai sistemi di infotainment Swing, Swing Plus e Amundsen che vengono abbinati ora a un display touch da 6,5". I dispositivi esterni possono essere collegati tramite Bluetooth e USB. I sistemi di infotainment Swing Plus e Amundsen supportano anche la tecnologia SmartLink+ (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink e SmartGate).

Tra le dotazioni di sicurezza, oltre all’auto light assistant che controlla automaticamente gli abbaglianti con sensore di pioggia, l’adaptive cruise control per regolare la velocità fino a 160km/h; il Kessy che prevede la chiusura centralizzata con funzione di entrata/uscita, accensione/spegnimento motore senza chiave, nonché una serie di dispositivi (guarda il video) per la sicurezza a bordo come il Blind Spot Detect con Rear Traffic Alert Low (sensore per l’angolo cieco) ed i servizi Care Connect e Infotainment Online in caso di chiamata di emergenza.

Non mancano infine le tipiche soluzioni 'simply clever': due porte Usb nel vano posteriore, l’alloggiamento per tablet nel vano posteriore; il tappetino double-face per il fondo del bagagliaio, il raschietto del ghiaccio nello sportello del serbatoio, i ganci portaborse nel bagagliaio ed il set di due reti di fissaggio.