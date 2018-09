Fiat 500X: come cambia in 5 mosse Foto

Porte aperte il 15 e 16 settembre per il nuovo capitolo della "saga" 500. Questa volta Fiat mette in scena il restyling della 500X. Ecco in 5 mosse come cambia il crossover che fin dal suo debutto è leader nel suo segmento di mercato e che su una cosa resta fedela a se stesso, il prezzo. Si parte da 15.500 euro al lancio.

FULL LED E' un classico l'intervento sui gruppi ottici: molto belli (ma optional) i proiettori full led all'anteriore che aumentano il fascio di luce del 20% e diminuiscono i consumi del 70%. Al posteriore la "firma" visiva è di impatto e richiama la 500

FRONTALE Urban da una parte, City Cross e Cross dall'altra. La differenza si nota soprattutto nel frontale rivisto che conferisce maggiore robustezza, soprattutto alle versioni Cross, quelle che a noi piacciono di più.

LUCCIOLE La famiglia di motori Firefly (lucciole, appunto) si infila nel cofano della 500X con due unità turbo a benzina, silenziosi e (così promette l'omologazione) più parchi. Si guida molto bene anche fuori città il 1.0 tre cilindri da 120 Cv, mentre il 1.3 quattro cilindri è davvero sorprendente nello spunto (150 Cv) e si sposa a meraviglia con la trasmissione automatica

I FANTASTICI TRE Di serie su tutta la gamma tre sistemi di sicurezza che in questo segmento sono una rarità: “Traffic sign recognition”, “Speed Advisor” e “Lane Assist”. Ma a disposizione c'è tutta la tecnologia del Gruppo, compreso un Adaptive Cruise Control estremamente efficace sulla tangenziale torinese dove abbiamo testato la nuova 500X

CONNETTIVITA' Il sistema Uconnect 7" HD LIVE touchscreen permette ovviamente l'integrazione con lo smartphone ma il passo in più è rappresentato dalla App di Mopar che apre un mondo di servizi da gestire con lo smartphone da remoto. Il prezzo non inganni: 310 euro l'attivazione e il primo anno (poi pacchetti annuali da 69 euro in su) garantiscono un numero elevato di servizi