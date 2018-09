Jeep Cherokee 2019. Sorpresa: costa meno

Jeep va di corsa. Cresce del 27% in Italia, addirittura del 75% in Europa. Nessuno fa meglio. E allora le novità arrivano una dopo l'altra: nemmeno il tempo di archiviare i test del restyling di Renegade e della nuovissima Wrangler, eccoci al volante della Cherokee 2019. Un facelift profondo con diverse novità. Vediamo le 5 principali.

OK IL PREZZO E' GIUSTO - Per una volta partiamo dal listino. La sorpresa è che – nonostante le novità, i miglioramenti tecnici e le dotazioni superiori – Cherokee costerà meno di prima. Se il listino – ribassato – parte dai 43.000 euro della Longitude 2.2 Turbodiesel 195 Cv, cambio automatico, trazione anteriore, fari Full Led e Uconnect, al lancio in questi giorni la proposta di Jeep è decisamente più aggressiva: 36.200 euro. Se sarà un successo, la promozione potrebbe durare a lungo, anche perché Cherokee vorrebbe la leadership di segmento, proprio come le sorelle minori Renegade e Compass. La buona notizia è che il valore residuo di nuova Cherokee aumenta di 6 punti rispetto alla precedente versione.

ADEGUATA AI TEMPI – Cosa chiede il cliente (magari quello aziendale, che pare fatto apposta per Cherokee)? La comodità del cambio automatico senza necessariamente avere 4 ruote motrici. Ecco allora l'abbinata inedita come abbiamo appena visto. Arriverà anche la versione con 150 Cv e manuale a 6 marce tra qualche mese, insieme alla Trail Hawk, quella che può andare davvero dappertutto.

IL LOOK – Come per ogni facelift il cambio del trucco è d'obbligo. L'anteriore diventa più pulito ed elegante con i nuovi gruppi ottici e i paraurti (in tinta) rivisti, forse anche un po' più convenzionale. Lo stesso vale per il posteriore, dove il nuovo portellone (anche elettrico con tasto curiosamente affogato nel montante) cela un bagagliaio che ha guadagnato 70 litri sfruttando meglio lo spazio. L'abitacolo ha una plancia un po' più raffinata e un nuovo spazio per il telefonino nel tunnel centrale.

LA TECNOLOGIA – Adeguarsi ai tempi significa anche adottare i sistemi di sicurezza di ultima generazione (ce ne sono 75 a bordo...) di serie, dalla frenata automatica d'emergenza al mantenimento di corsia o il riconoscimento dei pedoni e il monitoraggio dell'angolo cieco. L'elenco è lungo, solo sugli allestimenti più ricchi troviamo il park assist automatico e l'adaptive cruise control. Nel capitolo tecnologico ricordiamo anche l'ultima generazione di Uconnect adatto a ogni smartphone e con nuovi servizi anche da remoto. A livello di trazione integrale il Selec-Terrain permette di affrontare ogni tipo di fondo (4 varianti, sulla Trail Hawk anche Rock, la più estrema) mentre il sistema che disinserisce le 4 ruote motrici quando non servono aiuta il risparmio di carburante senza nulla chiedere a chi è al volante.

POWERTRAIN – In attesa del turbo benzina 2.0 litri da 270 Cv, il diesel 2.2 da 195 Cv rivisto e corretto ha una spinta poderosa grazie a una coppia di 450 Nm. Peccato che non sia il massimo in fatto di silenziosità. L'automatico ha 9 marce, non è un fulmine ma gestisce molto bene la coppia sia in autostrada che nell'off-road.