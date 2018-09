T-Roc diesel, doppio "Porte aperte"

Diesel? Per molti resta ancora la scelta ideale, soprattutto se rispetta già la normativa sulle emissioni Euro 6d-Temp. Ecco allora che Volkswagen dedica addirittura un doppio weekend Porte Aperte per il lancio della T-Roc 1.6 TDI da 115 Cv: il 22-23 e il 29-30 settembre il crossover di Wolfsburg è in promozione da 25.500 euro o da 199 euro al mese.





Il 1.6 TDI SCR ha prestazioni brillanti ma bassi consumi e costi di gestione ridotti e per il nostro mercato è una carta importante nei 4,23 metri del Suvvino tedesco.