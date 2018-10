Carrara, il 4X4 Fest diventa maggiorenne

Diciotto anni di vita, una ricorrenza speciale per la quale 4x4 Fest, il maggiore evento nazionale dedicato al fuoristrada, si mette in ghingheri. In scena a CarraraFiere da venerdì 12 a domenica 14 ottobre e organizzata in partnership con la Federazione Italiana Fuoristrada, la storica fiera dell’auto in off-road (ma anche moto, quad, etc.) vede quest’anno la partecipazione ufficiale di alcune tra le Case auto più prestigiose.

Protagonista assoluto del parterre novità è senz’altro Suzuki Jimny: allo stand del marchio «jap», un percorso espositivo ne attraversa la storia dal 1970 ad oggi. Presente a Carrara anche nuova Vitara, in anteprima nazionale, mentre l’intera gamma Suzuki Allgrip sarà a disposizione del pubblico nell’area test drive.

Toyota espone nuovo RAV4, anche in configurazione full hybrid, mentre all’area Mitsubishi la star si chiama Eclipse Cross, fuoristrada che fa il verso alle coupé.

In Toscana scende anche Mercedes con nuova Classe G, un mito intramontabile, a sua volta Land Rover getta in pasto ai fan nuova Range Rover Sport in edizione plug-in hybrid. Tris di novità allo stand Jeep: nuovi Renegade, Wrangler e Cherokee. Al completo infine la gamma Suv-crossover Renault Dacia: da Captur a Koleos, passando per Kadjar.

Esposizione statica, ma anche e soprattutto raduni, dimostrazioni, accessori, elaborazioni, gare, escursioni in spiaggia e nelle suggestive cave di marmo. Festa a 360 gradi, insomma. Unico comun denominatore, l’auto a trazione integrale. L.C.