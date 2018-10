Abarth 595: watt, cavalli e vernice glamour

Una mano di vernice appariscente (Grigio Asfalto? Verde Adrenalina?), ma non solo. In vista del 2019, Abarth 595 acquista nuove dotazioni e le distribuisce a ciascuno dei suoi cinque allestimenti, ognuno dalla propria personalità. Alla rievocazione della Targa Florio la prima uscita in pubblico.

Qualora il sound del 1.4 T-Jet (ora omologato Euro 6d-temp) interferisse con l’ascolto della musica, innanzitutto l’edizione «base» del Cinquino vitaminizzato dallo Scorpione (sia a tetto chiuso, sia cabrio) carica a bordo un nuovo impianto BeatsAudio da 480 Watt e 7 altoparlanti. A sua volta, la più corsaiola Abarth 595 Pista equipaggia lo scarico Record Monza di valvola attiva per modificare tono di voce: per cambiarle timbro, è sufficiente premere un pulsante.

Turismo il nome della 595 dall’arredamento interno più ricercato: il MY19 prevede ora anche il pacchetto Urban con sensori luci, pioggia e di parcheggio. Dalle vie del centro storico di nuovo ai cordoli di un circuito: 595 Competizione (180 cv scaricati su un differenziale autobloccante di derivazione 695 Biposto) come espressione più estrema della gamma. Oltre allo stesso scarico di 595 Pista, la Competizione riceve anche la tinta bicolore con tetto nero, per un effetto che più racing non si può. L’update si chiude con 595 Rivale e i suoi raffinati dettagli in legno d’acero o di mogano di ispirazione nautica, studiati insieme ai Cantieri Riva. Collezione 2019 già in vendita, prezzi da 259 euro al mese senza anticipo.