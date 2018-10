Nissan rinnova qashqai. ecco il 1.3 benzina

IL NUOVO MOTORE

Nissan mette mano alla gamma di Qashqai con un nuovo propulsore benzina 1.3 nelle due potenze da 140 e 160 CV, mandando in pensione il vecchio 1.6. In epoca di «riscoperta» della benzina, la nuova unità riduce i consumi (-0,5 l/100 km, ora 5,3) e le emissioni di CO2 (-13 g/km, ora 121). L'efficienza del motore che ha 20 Nm di coppia più del vecchio 1.6 (260) nasce da un miglioramento del sistema di iniezione e della camera di combustione. I costi di esercizio calano: intervalli di manutenzione non più a 20.000 ma a 30.000 km.

ANCHE DIESEL

Qashqai non dimentica comunque il gasolio. Il diesel 1.5 è stato migliorato per ottenere una riduzione dei NOx e garantire emissioni contenute (tra i 100 e i 110 g/km CO2) mentre nel 2019 arriva un 1.7 da 150 Cv, sia con cambio manuale che automatico (il Dual Clutch Transmission è disponibile anche con il benzina160 Cv).

TECNOLOGIA

A bordo novità tecnologiche. Con il nuovo sistema di infotainment Nissan Connect è possibile integrare le funzioni del proprio smartphone e, attraverso un’app, gestire una serie di servizi tra cui la navigazione; il riconoscimento vocale per effettuare chiamate, leggere messaggi e controllare la musica.