Bmw X7, fate largo al «gigante» del lusso

Qualche anno fa a rischio estinzione, i «big Suv» (passione della nuova borghesia cinese) stanno tornando. Dopo Audi Q8, ora è la volta di Bmw X7. Toccherà presto anche a Mercedes GLS, nel frattempo due parole sul nuovo maschio Alpha degli Sport utility di Monaco.

PIU' DI 5 METRI

Lungo 5 metri e 15, largo 2 e alto 1 metro e 81, X7 soffre di gigantismo anche nei particolari: il Doppio Rene sarebbe in grado di inghiottire anche un bambino, i cerchi misurano fino a 22”, il logo dell’Elica ha la circonferenza di un cd. Portiere posteriori come cancelli. La sua espressione è affascinante: i fari Angel Eye a tecnologia laser ne ingentiliscono anche i modi.

All’interno, spazio per 7 persone e capacità di carico che dai 326 litri di base cresce fino a due metri cubi abbondanti (2.120 litri). Metratura da monolocale, ma anche lusso degno di uno yacht: plancia rivestita in pelle ricercata o legno lucido, display da 12,2 pollici attraverso il quale dialogare (anche a voce) con Live Cockpit e Live Personal Assistant, «segretario» digitale che impara le nostre preferenze.

SKY LOUNGE

Vogliamo fare «en plein»? Col pacchetto Panorama Sky Lounge, di notte l’effetto scenografico delle luci a Led cambia a nostro piacimento. Di sportivo, nuova X7 non ha niente (la sagoma è pressappoco la stessa della minore X5), sotto il maxi-cofano trovano tuttavia posto diesel e benzina 6 cilindri in linea dalla potenza che spazia da 256 Cv (xDrive30d) ai 400 cv della M50d. In Europa, consegne a partire da marzo 2019. Prezzi? Da 92.900 euro…