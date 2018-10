Peugeot 308, arriva la Tech Edition

ODE ALLA TECNOLOGIA

Una serie speciale, per un modello che speciale lo è di natura. Peugeot 308 Tech Edition punta tutto su tecnologia e charme alla francese: disponibile in carrozzeria berlina ed SW, di serie la nuova «edition» del Leone accoglie Adaptive Cruise Control, accesso Keyless System e assistenza alle manovre Visiopark 180°.



CONTRASTI CROMATICI

Per riconoscerla dall’esterno, ecco i badge Tech Edition e i vetri posteriori oscurati, mentre in abitacolo i sedili in Tep e Alcantara si distinguono per la fascia centrale azzurra, ben coordinata con le cuciture azzurro/arancio di bracciolo, volante, pannelli interno porta e cuffia del cambio. Completano il pacchetto pedaliera sportiva e battitacco in alluminio con logo Peugeot.

LUNGA VITA AL DIESEL

308 Tech Edition è associata al nuovo turbodiesel 1.5 BlueHDi 130 Cv, in regola con gli standard Wltp e omologato Euro 6.2. La scelta è limitata alla trasmissione: manuale a 6 marce o automatica a 8 rapporti. L.C.