T-Cross: il nuovo Suv di Volkswagen

E’ un ex-zuccherificio di Amsterdam il luogo scelto da Volkswagen per il reveal, in prima mondiale, dell’inedito T-Cross che allarga la famiglia dei suv e crossover della Casa di Wolfsburg aggiungendo a Touareg, Tiguan e T-Roc un modello destinato al cuore del segmento B. In un mercato mondiale di suv e crossover destinato a raddoppiare nei prossimi anni nel mondo, Volkswagen cala dunque una carta commerciale importante che arriverà sul mercato nel primo trimestre 2019.

Parente stretto di Polo

In soli 4 metri e 11 T-Cross ha una forte «presenza»; è realizzato sulla stessa piattaforma della Polo di cui è più lungo di 54 mm e più alto di 112. E sebbene sia più corto di T-Roc di 120 mm, T-Cross consente un accesso comodo attraverso quattro grandi porte, grazie all’assale anteriore molto avanzato (il passo è di 2,56 metri). Il volume del bagagliaio va da 385 a 455 litri (il sedile posteriore può scorrere di 140 mm), ribaltando il divanetto si arriva a 1.281 litri.

Gamma e motori

Tre allestimenti: Urban, Style e Advanced che proporranno anche pacchetti «design» che aggiungono una decorazione 3D per il dashpad, superfici dei sedili bicolori, inserto del volante e console intonati tra loro e specchietti retrovisori esterni e ruote con colori abbinati. Su tutta la gamma i 4 alzacristalli elettrici sono di serie, così come il sedile del conducente regolabile in altezza.

Al lancio motori benzina e diesel tutti Euro 6D-Temp sovralimentati turbo con Start/Stop automatico e recupero dell’energia in frenata. I due 1.0 TSI 3 cilindri (95 e 115 Cv) a benzina sono dotati di filtro antiparticolato. Il 4 cilindri 1.6 TDI a gasolio eroga invece 95 Cv. Solo trazione anteriore, cambio manuale a 5 o 6 marce o automatico DSG a 7 marce. Di serie il rilevatore di stanchezza, il monitoraggio della distanza Front Assist con riconoscimento pedoni e frenata di emergenza City, mantenimento di corsia Lane Assist, assistenza alla partenza in salita.